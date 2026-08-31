Con il nuovo codice della strada vietato distrarsi, anche se si è a piedi. Sono previste infatti multe per tutti coloro che utilizzano lo smartphone mentre attraversano la strada, applicando quindi lo stesso principio per chi è alla guida. Vietati oltre al cellulare apparecchi radiotelefonici,computer portatili, notebook, tablet e dispositivi simili. La norma vale se appunto si attraversa o non si passeggia sul marciapiede, altrimenti sono consentiti vivavoce e auricolari. L’utilizzo in strada è ammesso solo in caso d’emergenza.

La multa, per chi non rispetterà, le normative, sarà di 75 euro. Altra novità riguarda anche la prudenza più in generale su come è corretto attraversare: il pedone deve guardare attentamente per controllare chi arriva e se i conducenti lo hanno visto ed inoltre deve evitare movimenti bruschi e cambi di direzione improvvisi. Anche in questo caso per i trasgressori la multa è di 75 euro. Una particolare attenzione, quindi, a rispettare se stessi e gli altri, tutelando la sicurezza di tutti evitando gesti e distrazioni che possono essere fatali.

Le associazioni di categoria daranno il loro parere a riguardo il prossimo 13 settembre.