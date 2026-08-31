“Stamattina ho fatto colazione come spesso mi capita al Bar Floriana in piazza Garibaldi e ho avuto la brutta notizia che da domani chiuderà”. Inizia così la segnalazione del nostro lettore Pierpaolo, che ha voluto raccontarci la chiusura di una delle attività storiche della città. Un bar ultra decennale, pietra miliare dei bar cagliaritani, noto per l’ottima pasticceria e per le zeppole tra le migliori della città. Ma soprattutto per il personale, “simpatico, gentile e professionale come pochi”. Non si conoscono al momento le ragioni che hanno portato alla chiusura. Resta però l’amarezza per l’ennesima saracinesca che si abbassa nel centro cittadino. “Visto che tanto la si cita come città turistica – scrive ancora Pierpaolo – resta inspiegabile il perché certe attività chiudano i battenti”. Da domani, si rammarica il nostro lettore, piazza Garibaldi sarà un po’ più vuota.