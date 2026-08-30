Tragedia ieri sera nelle acque di Sant’Agostino, a Tarquinia, sul litorale romano. È morto annegato il manager Rai Silvano Loia, 52 anni, compagno dell’attrice Francesca Neri.

Secondo quanto emerso l’uomo si trovava ieri mattina con alcuni amici quando è scattato l’allarme perché non era stato più visto riemergere.

Vigili del fuoco e Guardia Costiera hanno cercato per ore senza sosta il 52enne fino al drammatico ritrovamento del corpo ormai senza vita ieri sera a Montalto di Castro.

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