CULTURA NEL PIATTO

Zucchine ripiene di patate e prosciutto cotto gratinate al forno

Valori nutrizionali indicativi per porzione

Circa 255 kcal

Proteine: circa 15 g

Carboidrati: circa 27 g

Grassi: circa 10 g

Le zucchine ripiene sono uno di quei piatti semplici della cucina di casa che permettono di utilizzare ingredienti comuni trasformandoli in qualcosa di particolarmente appetitoso. In questa versione, la delicatezza delle zucchine incontra la morbidezza delle patate e la sapidità del prosciutto cotto, mentre parmigiano e pangrattato regalano in forno una superficie dorata e croccante.

Ingredienti per 4 persone

4 zucchine medie

350 g di patate

120 g di prosciutto cotto

40 g di parmigiano grattugiato

30 g di pangrattato

20 g di olio extravergine d’oliva

prezzemolo tritato

pepe

poco sale

Preparazione

Lavare le zucchine e tagliarle a metà nel senso della lunghezza. Scavare delicatamente la parte interna con un cucchiaino, conservando la polpa.

Lessare le patate, sbucciarle e schiacciarle grossolanamente con una forchetta.

Tritare la polpa delle zucchine e farla ammorbidire per alcuni minuti in padella con una piccola parte dell’olio.

In una ciotola riunire le patate, la polpa delle zucchine, il prosciutto cotto tagliato a piccoli dadini, il parmigiano, circa metà del pangrattato e il prezzemolo. Insaporire con pepe e pochissimo sale, considerando che prosciutto e parmigiano sono già sapidi.

Mescolare fino a ottenere un ripieno morbido ma consistente.

Disporre le barchette di zucchina in una pirofila, farcirle abbondantemente e cospargere la superficie con il pangrattato rimasto. Terminare con un filo d’olio extravergine d’oliva.

Cuocere in forno preriscaldato a 190 °C per circa 30-35 minuti, fino a quando le zucchine saranno morbide e sulla superficie si sarà formata una bella crosticina dorata. Per una gratinatura più intensa, terminare con 2-3 minuti di grill.

È un secondo piatto completo ma non pesante, adatto anche alla fine dell’estate, quando le zucchine sono ancora protagoniste dell’orto.

Cultura nel piatto: le verdure ripiene appartengono alla grande tradizione della cucina italiana di recupero e di famiglia. Il loro pregio è proprio questo: un ortaggio semplice diventa un piccolo contenitore capace di accogliere ciò che la dispensa offre, dalle patate al pane, dal formaggio fino a piccole quantità di carne o salumi.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma | Saggista