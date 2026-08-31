CULTURA NEL PIATTO
Zucchine ripiene di patate e prosciutto cotto gratinate al forno
Valori nutrizionali indicativi per porzione
Circa 255 kcal
Proteine: circa 15 g
Carboidrati: circa 27 g
Grassi: circa 10 g
Le zucchine ripiene sono uno di quei piatti semplici della cucina di casa che permettono di utilizzare ingredienti comuni trasformandoli in qualcosa di particolarmente appetitoso. In questa versione, la delicatezza delle zucchine incontra la morbidezza delle patate e la sapidità del prosciutto cotto, mentre parmigiano e pangrattato regalano in forno una superficie dorata e croccante.
Ingredienti per 4 persone
4 zucchine medie
350 g di patate
120 g di prosciutto cotto
40 g di parmigiano grattugiato
30 g di pangrattato
20 g di olio extravergine d’oliva
prezzemolo tritato
pepe
poco sale
Preparazione
Lavare le zucchine e tagliarle a metà nel senso della lunghezza. Scavare delicatamente la parte interna con un cucchiaino, conservando la polpa.
Lessare le patate, sbucciarle e schiacciarle grossolanamente con una forchetta.
Tritare la polpa delle zucchine e farla ammorbidire per alcuni minuti in padella con una piccola parte dell’olio.
In una ciotola riunire le patate, la polpa delle zucchine, il prosciutto cotto tagliato a piccoli dadini, il parmigiano, circa metà del pangrattato e il prezzemolo. Insaporire con pepe e pochissimo sale, considerando che prosciutto e parmigiano sono già sapidi.
Mescolare fino a ottenere un ripieno morbido ma consistente.
Disporre le barchette di zucchina in una pirofila, farcirle abbondantemente e cospargere la superficie con il pangrattato rimasto. Terminare con un filo d’olio extravergine d’oliva.
Cuocere in forno preriscaldato a 190 °C per circa 30-35 minuti, fino a quando le zucchine saranno morbide e sulla superficie si sarà formata una bella crosticina dorata. Per una gratinatura più intensa, terminare con 2-3 minuti di grill.
È un secondo piatto completo ma non pesante, adatto anche alla fine dell’estate, quando le zucchine sono ancora protagoniste dell’orto.
Cultura nel piatto: le verdure ripiene appartengono alla grande tradizione della cucina italiana di recupero e di famiglia. Il loro pregio è proprio questo: un ortaggio semplice diventa un piccolo contenitore capace di accogliere ciò che la dispensa offre, dalle patate al pane, dal formaggio fino a piccole quantità di carne o salumi.
A cura di Raffaella Aschieri
Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma | Saggista