“Ce la metterò tutta per tornare presto”. Poche parole ma piene di forza e speranza scritte sui social dallo scrittore e attivista Alessandro Di Battista, colpito da un malore mentre si trovava a Cuba per un reportage.

Il commento era in risposta a quello di Ilaria Loquenzi, ex componente dello staff 5 stelle.

“Ale devi tornare, qui tutti sentono la mancanza tua e delle tue scomode verità. Non mollare e torna per favore… a rivedere le stelle”, le parole della Loquenzi. A seguito, pioggia di altri commenti di incoraggiamento e like.

La situazione clinica dell’ex deputato pentastellato, ricoverato all’ospedale di L’Avana, è tuttora grave ma stabile. Il 48enne è comunque vigile e ha dialogato con i medici. Sul posto di è recata la compagna di Di Battista, Sahra Lahouasnia, madre dei suoi due bambini.