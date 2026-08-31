Tragedia a Roma, in zona Pietralata. Madre, padre e la loro bimba disabile sono stati trovati senza vita nella loro abitazione. Morto anche il cagnolino della famiglia.

Secondo quanto emerso, sarebbero morti a causa di alcuni colpi d’arma da fuoco. I genitori della piccola, 42 e 41, sono stati trovati insieme a lei ormai senza vita in camera da letto.

A lanciare l’allarme sono stati i familiari: le forze dell’ordine sono entrate in casa grazie all’aiuto dei vigli del fuoco, anche loro sul posto. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, nemmeno quella dell’omicidio- suicidio.