Dramma al largo delle coste del Cipro del Nord. Un traghetto con a bordo 267 passeggeri si è improvvisamente ribaltato.

Come reso reso noto dal premier turco-cipriota Unal Ustel il bilancio è di almeno sette morti e 237 persone salvate. Il mezzo della compagnia Filo Shipping era da poco partito dal porto di Kyrenia, poi la tragedia. Sembrerebbe che il traghetto abbia iniziato a imbarcare acqua.

A spiegare l’incidente lo stesso Ustel: “Tuttavia, in mare si è abbattuta una prima onda e, mentre il capitano cercava di mettere in salvo i passeggeri, la nave ha iniziato a imbarcare acqua a causa di una seconda onda”.

Grande dispiegamento di forze per i soccorsi con quattro navi della Guardia costiera turco-cipriota, cinque di quella turca,due elicotteri, e la nave da trasporto passeggeri Akgunler 3. Inoltre la Marina militare turca ha inviato altre sei unità navali.

“Anche la nostra popolazione si è riversata sul luogo dell’incidente – ha spiegato alla stampa –. Chi possedeva un’imbarcazione è accorso in aiuto. Le nostre squadre mediche sono pronte, abbiamo preso tutte le precauzioni necessarie”.

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