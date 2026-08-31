Intervento dei Vigili del Fuoco, poco dopo le ore 8 di questa mattina, in via Dell’Abbazia a Cagliari, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. Per cause ancora in fase di accertamento, i due veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro. Sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento della Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari, che ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. Una donna che risultava a bordo di uno dei veicoli ribaltato è stata soccorsa e successivamente trasferita in ambulanza presso l’ospedale dal personale sanitario intervenuto sul posto. Dai primi accertamenti, le sue condizioni non risulterebbero gravi e non sarebbe in pericolo di vita. Illeso il conducente dell’altro veicolo coinvolto. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Locale di Cagliari, impegnata negli accertamenti e nei rilievi di legge.