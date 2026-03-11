Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a Nuoro in un’abitazione di via Tempio, dove un anziano salito sul tetto della propria abitazione per effettuare delle riparazioni è stato messo in salvo dal provvidenziale intervento della Polizia di Stato.

Verso le 18 un cittadino ha segnalato sulla linea d’emergenza la presenza di un uomo in palese stato di difficoltà sul tetto di un’abitazione in via Tempio. Gli uomini delle Volanti si sono recati immediatamente sul posto e tramite una botola hanno fatto accesso al tetto dell’abitazione dove hanno trovato un nuorese di 86 anni, bloccato. L’uomo, che si era portato sul tetto della propria abitazione per verificare l’origine di alcune infiltrazioni nella casa, era stato colto da un malore che lo aveva immobilizzato e gli impediva di fare rientro.

Il personale delle Volanti intervenuto con coraggio sul tetto ha fornito il primo soccorso, lo ha tranquillizzato e aiutato ad assumere una posizione di sicurezza, in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco preventivamente attivati.

Il successivo intervento dei pompieri, giunti sul posto con autoscala con cestello, ha permesso il recupero dell’anziano in sicurezza. Una volta riportato a terra, l’uomo è stato soccorso dal personale sanitario che ha accertato il suo stato di salute.