Si è spento Gavino Dettori, figura molto conosciuta e stimata da amici, familiari e da quanti hanno avuto modo di incontrarlo e apprezzarne l’umanità e la disponibilità. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra le persone che lo hanno conosciuto e con cui ha condiviso momenti di vita, impegno e amicizia.

Dettori viene ricordato come un “bravissimo compagno e amico”, una persona capace di creare legami autentici e di lasciare un segno positivo nelle relazioni con gli altri. Numerosi i messaggi di affetto e di vicinanza che in queste ore stanno raggiungendo la sua famiglia.

Lascia la moglie Mariglia, i figli Andrea e Nicola, le nuore, i nipoti e tutti i parenti, oltre ai tanti amici e compagni che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e stimarlo.

L’ultimo saluto a Gavino Dettori si è tenuto oggi, 11 marzo alle ore 15.30, nella Chiesa di San Francesco in via Piemonte a Cagliari, dove saranno celebrati i funerali.

La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore, ricordando Gavino con affetto e riconoscenza.