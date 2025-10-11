Nuoro in lutto, addio a Fabrizio Satta, 50 anni, ex consigliere comunale: un male lo ha portato via.La politica era la sua passione sin da giovane, impegnato per il bene di tutti ha ricoperto per anni il ruolo di consigliere comunale per il PD.La sua scomparsa ha scosso la città sia perché era un uomo ben noto e conosciuto, sia per la sua giovane età. Tanti i messaggi sui social che in queste ore si susseguono per ricordare Satta: “Ti ricorderò per sempre, come una delle persone più belle ed educate, che abbia mai orgogliosamente conosciuto” si legge.