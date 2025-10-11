Capoterra, stop ai tempi biblici per le riparazioni delle perdite idriche, il Comune prende in mano la gestione “qualora la società non riesca a intervenire entro 4 giorni lavorativi dalla segnalazione”. Il sindaco Beniamino Garau: “Un passo avanti enorme per la nostra comunità, che ci permetterà di ridurre al minimo i disagi, le perdite d’acqua e quelle situazioni di indignazione che tanti cittadini hanno più volte espresso nel vedere scorrere acqua per le strade per troppo tempo”.

Una problematica legata a tanti Comuni che quotidianamente combattono contro le numerose perdite idriche: i solleciti all’ente che ha in gestione il bene primario non mancano ma le tempistiche di intervento, spesso, a causa dell’enorme quantità di lavoro, non sono clementi. Da tempo Garau e giunta avevano inoltrato la richiesta di prendere in gestione gli interventi da effettuare e oggi è arrivata la comunicazione ufficiale che consegna l’impegno al Comune. “Dopo mesi di confronti, di dialogo costruttivo e di grande collaborazione con Abbanoa, abbiamo ottenuto l’Autorizzazione all’Esecuzione d’ufficio delle riparazioni sulla rete idrica, un risultato di cui andare davvero orgogliosi.

Da oggi il Comune di Capoterra potrà intervenire direttamente sulle perdite idriche e fognarie.

Ci siamo mossi con determinazione, impegno e competenza — e quando queste tre qualità viaggiano insieme, i risultati arrivano.

Mai arrendersi, mai mollare, e soprattutto mai galleggiare davanti ai problemi: bisogna affrontarli e risolverli” spiega Garau.

“È un traguardo che arriva dopo un lungo e serio percorso amministrativo e politico, fatto di incontri, richieste, verifiche e soprattutto di collaborazione leale”.

Tanti i disagi causati dalle perdite idriche, solo ieri Silvano Corda, presidente della commissione vigilanza, ha segnalato quelli in via Borsellino, “dove un guasto alla rete idrica colabrodo ha creato una voragine nell’asfalto.

Non è, comunque, la prima volta che episodi simili si verificano in via Borsellino.

L’amministrazione comunale ha l’obbligo di manutenere le strade comunali e di garantire che siano in condizioni di sicurezza per il transito di veicoli e pedoni”.