Non dà la precedenza, si schianta e scappa senza prestare soccorso: caccia all’uomo a Cagliari.

Stanotte, intorno alle 3,15 a Cagliari, i Carabinieri della Stazione di Stampace e quelli della Sezione Radiomobile sono intervenuti in via Piero della Francesca dove poco prima un 65enne di Selargius, a bordo della propria Fiat Croma, all’altezza dell’incrocio con via Monte Bernina, si è scontrato con una Citroen Evasion di proprietà di una 73enne di Assemini. La Citroen è sopraggiungeva nel senso opposto di marcia e ha omesso di dare la precedenza. Non è stato possibile identificare il conducente in quanto dopo l’impatto è scappato a piedi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato in codice giallo il 65enne presso il pronto soccorso dell’Ospedale Brotzu, dove sono stati riscontrati lievi traumi guaribili in meno di 20 giorni.