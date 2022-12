Incidente all’alba a Carbonia, Mercedes si schianta sul cordolo in cemento di una rotonda.

Oggi, intorno alle 4 a Carbonia, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti nella via Costituente dve si è verificato un sinistro stradale autonomo che ha coinvolto una Mercedes CLK, di proprietà di un 41enne del luogo. L’uomo, verosimilmente per mancato rispetto dei limiti di velocità, giunto in prossimità di una rotonda stradale è andato a collidere con il cordolo in cemento, terminando la corsa contro un palo dell’illuminazione. Il conducente si è poi allontanato a piedi dal luogo dell’incidente.