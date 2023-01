No del Comune a Solinas: “Il nuovo stadio del Cagliari a Su Stangioni è una follia”

Solinas lancia la palla in tribuna e fa invasione di campo. Durissime le reazioni al Comune di Cagliari dopo gli ultimi sviluppi sulla vicenda stadio. Dietro la resistenze del presidente della Regione sul finanziamento al progetto del Cagliari di riqualificazione del vecchio Sant’Elia (senza il quale il piano non potrà andare avanti) emerge un piano (un’idea progettuale) studiato a villa Devoto: la costruzione tra Sant’Elia (e probabilmente il quartiere fieristico di viale Diaz) di un ospedale con annessa una lottizzazione di palazzi e villette di lusso e il trasferimento dell’impianto sportivo (e della Fiera) nella piana di San Lorenzo a Su Stangioni, accanto alla sede della motorizzazione civile.

Non ci sono dichiarazioni ufficiali, ma l’idea viene bollata come “una follia” ai piani alti di palazzo Bacaredda. Truzzu resta convinto della bontà del progetto del Cagliari (già approvato dal consiglio comunale, al quale è legato il destino della rigenerazione urbana del quartiere di Sant’Elia, con centinaia di milioni in arrivo dal Pnrr) e non intende ripartire da zero avventurandosi in un nuovo procedimento. Il sindaco confida invece nel via libera (atteso per oggi) del consiglio regionale a un emendamento del gruppo di Fdi che dovrebbe garantire il finanziamento al progetto del Cagliari e del Comune a Sant’Elia. Un no dell’aula di via Roma all’emendamento di Fdi potrebbe aprire una crisi politica in consiglio regionale.