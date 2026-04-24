Ancora un episodio di criminalità nel centro storico di Cagliari. Nella notte tra ieri e oggi, ignoti hanno preso di mira il Don Street Food, ristorante di cucina asiatica situato in via Sassari, nel quartiere di Stampace. Il raid ha provocato danni rilevanti e il furto della cassa automatica, lasciando il locale in condizioni di parziale inutilizzabilità.

Secondo quanto ricostruito, i malviventi avrebbero forzato con violenza l’ingresso del ristorante, abbattendo la porta automatica. Una volta all’interno, hanno danneggiato parte dell’arredamento e si sono concentrati sulla cassa automatica, un macchinario dal peso di circa 40 chili, che è stato asportato dopo una manovra con ogni probabilità rapida ma organizzata.

La scoperta è avvenuta nelle prime ore del mattino, al momento dell’apertura. Il titolare si è trovato davanti a una scena di devastazione, tra vetri, danni strutturali e attrezzature compromesse. Oltre al valore economico della refurtiva e dei danni, pesano le conseguenze operative: la necessità di ripristinare l’ingresso e riorganizzare il servizio ha reso complessa la gestione della giornata lavorativa.

Il proprietario ha raccontato l’accaduto sottolineando soprattutto la difficoltà di far fronte all’emergenza in tempi rapidi, tra denunce, sopralluoghi e interventi tecnici. Un quadro che evidenzia come episodi di questo tipo abbiano un impatto immediato sulle attività commerciali, oltre il danno materiale.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nella zona di via Sassari, già segnalata da diversi esercenti per episodi analoghi negli ultimi mesi. I commercianti chiedono un rafforzamento dei controlli notturni, ritenuti fondamentali per contrastare furti e atti vandalici ai danni delle attività del centro.

Nonostante il grave episodio, il Don Street Food ha annunciato la volontà di proseguire regolarmente l’attività, con l’obiettivo di ripristinare al più presto la piena operatività del locale.