Cagliari, una normalissima giornata in via Fiume: due macchine incastrate e nessuno sa chi ha ragione. “C’è chi scende e c’è chi sale, convinti entrambi di avere ragione. Sono rimasti così per molti minuti”.

Ancora caos a Castello, in via Porcell tutto tace dopo la chiusura imposta per una parete pericolante e la viabilità nel quartiere rimane in stand by: “Segnaletica non chiara” esprimono i residenti “e questo è il risultato già ampiamente denunciato. Rimangono incastrati ed entrambi interpretano a loro favore la direzione imboccata”.

Le tempistiche per la riapertura di via Porcell non sono ancora note, “ogni giorno si assiste a questa problematica in via Fiume e il rischio è quello che qualcuno, prima o poi, possa scontrarsi frontalmente con chi giunge dalla direzione opposta”.