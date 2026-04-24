Pubblichiamo la lettera giunta alla redazione di Casteddu Online da parte di due docenti della Scuola Salesiana Don Bosco di Cagliari frequentata dalla 16enne scomparsa ieri e fortunatamente ritrovata dopo poche ore anche grazie all’appello tempestivo pubblicato da Casteddu Online.

“Vi scriviamo a nome dei colleghi e del personale scolastico. Desideriamo ringraziarvi di cuore per aver dato spazio e voce alla notizia di ieri dell’allontanamento della nostra alunna. La vostra tempestività è stata decisiva: grazie al vostro lavoro la città intera si è mobilitata.

Vorrei condividere con voi il ruolo attivo che la nostra scuola ha avuto nella ricerca e nel felice ritrovamento, nostra alunna nonché parte della nostra famiglia salesiana.

Appena appresa la notizia, tutto il personale scolastico, dall’Infanzia Lieta all’istituto Don Bosco, direzione, corpo docente e personale ATA, si è mobilitato senza esitazione unendosi alle ricerche.

Chi a piedi, chi in auto, chi in bici. Non solo. Erano presenti anche alunni, ex alunni e genitori.

Perché la nostra non è solo una scuola: noi siamo una famiglia, una grande comunità che si stringe, che non lascia solo nessuno… come avrebbe voluto Don Bosco.

A tal proposito, vi alleghiamo il commovente post di ringraziamento che il nostro Direttore Don Angelo ha pubblicato sui social, che racconta bene lo spirito con cui abbiamo vissuto quelle ore:

“Oggi pomeriggio siamo stati attraversati da una notizia che ci ha colpiti come un fulmine: la scomparsa di una studentessa della nostra scuola che si è improvvisamente allontanata dai genitori facendo perdere le sue tracce.

In quelle ore ho toccato con mano il valore altissimo della nostra comunità scolastica: una comunità che non è solo scuola, ma famiglia, come la sognava don Bosco. Senza esitare, ci siamo ritrovati tutti per strada a cercarla: docenti, alunni, salesiani… insieme a uomini e donne straordinari delle forze dell’ordine, Carabinieri e Vigili del Fuoco, intervenuti con una presenza massiccia, tempestiva e profondamente umana.

E poi, alle 20:40, la gioia: è stata ritrovata. Grazie a Dio. Grazie a don Bosco, che con il suo sistema educativo continua a farci vivere esperienze autentiche di famiglia. Grazie alle forze dell’ordine, per la prontezza, la professionalità e il cuore con cui hanno operato. Grazie ai tanti giovani della nostra scuola, che ancora una volta mi hanno fatto sentire il battito vivo e meraviglioso di un cuore che ama.

E un grazie speciale a te: con la tua purezza ci hai fatto riscoprire cosa significa essere davvero famiglia. Ci hai fatto crescere, ricordandoci che amare le persone è la cosa più bella e importante della vita.

Oggi il nostro cuore è più unito, più vero, più vivo. GRAZIE”.

A nome di tutta la comunità della Scuola Salesiana Don Bosco di Cagliari, vi ringraziamo per l’aiuto, la professionalità e l’umanità dimostrata.

Con gratitudine,

Silvia Todde e Francesca Capobianco (docenti dell’istituto salesiano Don Bosco)