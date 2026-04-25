Oggi si celebrano l’81esimo anniversario della Liberazione. Come da tradizione, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato all’Altare della Patria a Roma per rendere omaggio ai caduti. Presenti alla cerimonia i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e le altre alte cariche dello Stato. Il Capo dello Stato è stato accolto dal ministro della Difesa, Guido Crosetto.

“Oggi l’Italia celebra l’ottantunesimo anniversario della Liberazione. Il popolo italiano ricorda uno dei momenti decisivi della propria storia: la fine dell’occupazione nazista e la sconfitta dell’oppressione fascista, che aveva negato agli italiani libertà e democrazia”, le parole della premier Meloni. “Oggi celebriamo i valori scolpiti nella Costituzione repubblicana, che hanno permesso all’Italia di diventare quello che è e che le viene riconosciuto da tutti: una Nazione forte e autorevole, protagonista sullo scenario europeo e internazionale”.

Dopo le celebrazioni romane il presidente Mattarella si è recato a San Severino Marche dove è stato accolto dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, il capo di Stato maggiore della Difesa, Luciano Portolano, il sindaco della città, Rosa Piermattei, il prefetto di Macerata, Giovanni Signer, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e il presidente della Provincia di Macerata, Alessandro Gentilucci.