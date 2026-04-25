A partire dalle ore 10.00 e fino alle ore 17.00 di oggi, sarà possibile ammirare le stupende auto d’epoca del “Gruppo Old Cars Friends”.



Nella giornata dedicata alla Festa della Liberazione, gli appassionati potranno ammirare una prestigiosa selezione di auto storiche presso il “New Sunset Restaurant”, all’interno dell’Orange Marina Padel di Cagliari, con ingresso gratuito.

Sarà possibile raggiungere la location dell’esposizione dopo aver percorso l’ ultimo tratto della passeggiata pedonale lungo l’incantevole lungomare di Su Siccu ed aver svoltato a sinistra, all’altezza della rotonda, prima dell‘ultimo tratto di strada che termina con l’ingresso al “Parco Nervi”.

Sono già tantissime le persone che stanno raggiungendo il Molo di Su Siccu per trascorrere una splendida giornata di sole ed ammirare le autovetture storiche esposte nei pressi del “New Sunset Restaurant”.

Sta suscitando grande emozione nei visitatori la possibilità di osservare da vicino esemplari di assoluto interesse storico-collezionistico, che ormai èalquanto raro vedere in circolazione.

Di assoluto prestigio le autovetture di Casa Lancia presentate dal “Gruppo Old Cars Friends”, che stanno catturando l’attenzione di appassionati e non solo e che incantano grazie all’eleganza ed allo stile di un marchio famoso in tutto il mondo e che continua ad affascinare intere generazioni.

Sono tantissimi i modelli esposti dal noto gruppo di appassionati che, nel corso degli anni, ha saputo farsi apprezzare a partire dal capoluogo, per proseguire poi all’interno dell’ isola ed anche oltremare; di notevole interesse altresì le iconiche Alfa Romeo, le eleganti Rolls Royce, le rarissime Fiat anni cinquanta e sessanta, le famosissime Citroen, nonchè le intramontabili Volkswagen, Bmw, Ford, Mercedes, Lotus, Siata, Mini Cooper, Triumph, Cadillac, Mg, Mazda, Renault e tante altre.

Particolare interesse per alcuni modelli rarissimi, unici in Sardegna, tutti tenuti in condizioni impeccabili ed iscritti ai Registri più importanti del motorismo storico.

l’ esposizione sta attirando su di sé le attenzioni di un pubblico di tutte le età, a partire dai giovanissimi per proseguire con persone più adulte ed in età avanzata, che hanno avuto la possibilità di osservare alcune delle numerose auto d’epoca esposte, quando ancora percorrevano le strade nella vita di tutti i giorni, negli ultimi decenni trascorsi.

Una giornata all’insegna della passione per le quattro ruote storiche, assolutamente da non perdere.