“Negozi chiusi a Cagliari? I tavolini non c’entrano: bar, hotel e ristoranti trainano l’economia in città”

”Non ci risulta alcuna correlazione tra la chiusura dei negozi in città e la presenza dei tavolini delle attività commerciali”. Così Emanuele Frongia, presidente della Fipe Confcommercio Sud Sardegna dopo le affermazioni rilasciate alla stampa da parte del rappresentante di un comitato del centro storico che sosterrebbe che la concentrazione di tavolini farebbe chiudere i negozi .

“ Non capiamo minimante il nesso e neanche chi abbia fatto uno studio di questo tipo” , precisa Frongia, “ certo è che le attività non tengono le loro serrande alzate a causa del costo delle materie prime, della mancanza di personale, del costo dei dipendenti, non da meno il fatto che in tanti non sono riusciti a reggere una pandemia che ha influito su tutto il comparto economico ”.

I dati. Prendendo in considerazione il 2019 e il 2022 ( periodi in cui la pandemia non era presente o appena superata), il commercio al dettaglio a Cagliari è passato da 703 a 677 lo scorso anno, mentre se nel 2019 si contavano 521 alberghi, bar e ristoranti, nel 2022 erano 546. I dati arrivano da uno studio di Confcommercio che ha analizzato 120 comuni italiani medio-grandi. “A dimostrazione del fatto che tutte le attività legate al settore turistico crescono, motore trainante della città”.