Navi da Cagliari a Civitavecchia in salvo, corse garantite per altri sei mesi

Navi da Cagliari a Civitavecchia in salvo, garantiti altri sei mesi di corse. L’annuncio oggi in Parlamento da parte del ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Enrico Giovannini al question time, in risposta alla deputata Pd Romina Mura.

Giovannini ha parlato di consultazione con alcuni vettori, all’esito della quale “è stata selezionata un’offerta che prevede la prosecuzione del servizio sulla citata linea per un periodo di 6 mesi, nelle more dello svolgimento di una nuova procedura di gara per l’affidamento del medesimo servizio per la durata di 5 anni”.