Muravera, sabbia e mare per tutti: un chilometro di passerelle anche per i disabili

Pulizia delle spiagge di Muravera, si parte dal primo giugno. Il Comune investe 100mila euro per le passerelle d’accesso agli arenili. La pulizia delle spiagge del territorio di Muravera inizierà il prossimo 1 giugno. Lo ha reso noto l’assessore comunale al Turismo, Matteo Plaisant. “L’operazione pulizia degli arenili è stata programmata da tempo e verrà puntualmente effettuata”, spiega l’esponente dell’esecutivo comunale. “Contestualmente verranno installate sulle nostre spiagge circa un chilometro di passerelle in legno per facilitare l’accesso anche ai bagnanti con difficoltà motorie. Un investimento, quello per le passerelle, che ammonta a centomila euro”.

Nei giorni scorsi parte della minoranza consiliare ha avanzato via social critiche sullo stato di pulizia non soltanto delle spiagge ma anche del centro abitato. “Polemiche infondate – ha precisato Plaisant – l’amministrazione comunale sta operando affinchè alla partenza della stagione estiva Muravera possa presentarsi nelle migliori condizioni. Le polemiche, fini a se stesse non servono a nulla: piuttosto, servono idee e soluzioni. Con il successo della sagra degli agrumi e l’impeccabile organizzazione degli eventi collaterali, Muravera e la sua amministrazione hanno dimostrato di avere le carte in regola per poter guardare con ottimismo alla stagione estiva. Con le lamentele non si va da nessuna parte”.