E' venuta a mancare la nostra cara mamma
Valeria De Giorgi Giarrizzo
Ne danno il triste annuncio Paolo con Cristina, Aldo, Alessandro con Savina, Federico con Francesca e gli amati nipoti e pronipoti.
Si ringrazia la dottoressa Anna Bruna Urraci per l’assistenza.
Un ringraziamento a Maritess, Edeth e Flore per le amorevoli cure prestate.
I funerali avranno luogo Lunedì 17 Agosto alle ore 11.00
nella Chiesa di Sant’ Antonio da Padova in Viale Fra Ignazio.
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