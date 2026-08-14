Terribile dramma familiare a Tor Bella Monaca. Una donna di 71 anni è stata ritrovata senza vita chiusa in un armadio. A far scattare l’allarme la famiglia della donna, preoccupata dal fatto di non riuscire a mettersi in contatto con lei dal giorno prima.

Responsabile del delitto sarebbe il figlio 51enne della donna, che dopo essere stato fermato avrebbe confessato il delitto. Da quanto emerso, fra madre e figlio c’erano spesso della liti e forse l’omicidio è avvenuto proprio al culmine dell’ennesima discussione.

I carabinieri di Tor Bella Monaca e della compagnia di Frascati stanno indagando sulla triste vicenda.