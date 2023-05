Insularità, che fine ha fatto la commissione parlamentare che deve risolvere i problemi della Sardegna?

Che fine ha fatto la commissione parlamentare sull’insularità? Pensata per fare il focus su limiti, disagi e diseguaglianze derivanti appunto dal fatto di essere un’isola, sembra sparita nel nulla.

I parlamentari del Pd Marco Meloni e Silvio Lai cercano di riportare la questione in coma alle agende politiche nazionali: hanno inviato ciascuno una lettera, rispettivamente al presidente del Senato della Repubblica e al presidente della Camera dei Deputati, per chiedere loro di intervenire perché sia costituita nel più breve tempo possibile la commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità.

La costituzione della commissione è prevista dalla legge di bilancio 2023, che ha recepito con sostegno bipartisan proposte presentate dagli stessi Parlamentari Pd Meloni e Lai. Tuttavia, a cinque mesi di distanza, la commissione non risulta ancora insediata. “Questo ritardo sta privando le isole italiane – a partire da Sardegna e Sicilia – di uno strumento fondamentale per tutelare i propri diritti costituzionali e affrontare situazioni di criticità che richiedono interventi urgenti, come quella del dimensionamento scolastico”, hanno dichiarato i due parlamentari Dem.

La legge affida alla Commissione, tra le altre cose, i compiti di individuare gli indicatori economici necessari a stimare i costi degli svantaggi derivanti dall’insularità e di proporre misure e interventi idonei a compensare tali svantaggi. Inoltre, la Commissione è chiamata a proporre correttivi al sistema dei livelli essenziali di prestazione (materia su cui il Governo è al lavoro in questi mesi) e alla normativa europea in materia di aiuti di Stato e a effettuare con cadenza annuale una ricognizione delle risorse finanziarie stanziate a favore delle isole a livello nazionale ed europeo. “Abbiamo preannunciato ai presidenti di Camera e Senato che allo stesso modo chiederemo al Governo di provvedere perché diventi operativo in tempi celeri anche il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità”, aggiungono Meloni e Lai “Il Fondo è stato anch’esso istituito dall’ultima legge di Bilancio, sempre recependo proposte presentate dagli stessi parlamentari dem Meloni e Lai, ma non risulta ancora operativo”.