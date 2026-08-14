CULTURA NEL PIATTO

Spaghetti all’astice

Un piatto che profuma di mare e che, ancora oggi, conserva un carattere decisamente festivo e importante. Gli spaghetti all’astice appartengono a quella cucina marinara italiana che parte da ingredienti semplici — pasta, pomodoro, olio, aglio, prezzemolo — e diventa sontuosa grazie alla presenza del crostaceo.

L’astice europeo, Homarus gammarus, è il grande crostaceo dalle caratteristiche chele che vive anche nel Mediterraneo ed è particolarmente apprezzato per le carni delicate. Nella cucina contemporanea gli spaghetti all’astice vengono preparati soprattutto con pomodoro o pomodorini, spesso facendo insaporire la pasta direttamente nel fondo di cottura del crostaceo.

Valori nutrizionali indicativi per porzione

Circa 500 kcal

Proteine: 33 g

Carboidrati: 62 g

Lipidi: 13 g

È un primo piatto nutrizionalmente interessante: la pasta fornisce prevalentemente carboidrati, mentre l’astice aumenta in modo importante la quota proteica senza richiedere grandi quantità di grassi. È soprattutto il condimento a determinare il valore energetico finale.

Ingredienti per una porzione

Spaghetti 80 g

Astice 150 g circa

Pomodori o pomodorini 120 g

Olio extravergine di oliva 10 g

Aglio 1 spicchio

Vino bianco 20 g

Prezzemolo fresco

Peperoncino, se gradito

Sale q.b.

Preparazione

Se si utilizza un astice intero, dividerlo longitudinalmente con un coltello robusto, partendo dalla testa e proseguendo verso la coda. Separare eventualmente le chele e romperle leggermente con uno schiaccianoci o con il dorso del coltello, così che durante la cottura rilascino meglio i loro succhi.

In una padella ampia scaldare l’olio extravergine con uno spicchio d’aglio. Sistemare l’astice con la parte della polpa rivolta verso il basso e farlo rosolare per circa 2-3 minuti. Girarlo, sfumare con il vino bianco e lasciare evaporare.

Aggiungere i pomodori o i pomodorini, coprire e proseguire la cottura a fuoco moderato per circa 8-10 minuti, a seconda delle dimensioni dell’astice. La carne deve diventare bianca e soda, senza cuocere troppo perché altrimenti tende a diventare asciutta.

Togliere quindi l’astice dalla padella. Una parte della polpa può essere estratta dal carapace, tagliata grossolanamente e rimessa nel sugo; chele e parti più belle possono invece essere lasciate intere per completare il piatto.

Lessare gli spaghetti molto al dente e trasferirli nella padella con il fondo di pomodoro e astice. Terminare la cottura per 1-2 minuti aggiungendo poca acqua della pasta, in modo da ottenere un condimento cremoso e ben legato. Rimettere l’astice nel piatto e completare con prezzemolo fresco.

Un piatto spettacolare, dunque, ma senza bisogno di troppe complicazioni: quando l’astice è protagonista, la cucina migliore è spesso quella che gli lascia spazio.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma | Saggista