Monserrato, tenta di spaccare la vetrina di un negozio con una mazza ferrata: denunciato.

Ieri a Monserrato i carabinieri hanno denunciato per tentato furto aggravato e danneggiamento un trentasettenne di Quartu Sant’Elena, disoccupato, molto noto alle forze dell’ordine per diverse pregresse vicende giudiziarie. Nella serata di martedì scorso il giovane, munito di una mazza ferrata, ha colpito la vetrata di un negozio di abbigliamento in via Giulio Cesare. Il proprietario del negozio, avendo sentito i tonfi provocati dall’effrazione, è sceso in strada e ha messo in fuga il malfattore, che era a viso scoperto. Ha poi fornito una sua accurata descrizione ai carabinieri intervenuti sul posto. I militari hanno verificato le immagini registrate dall’ottimo sistema di videosorveglianza comunale presente in tutta la cittadina e hanno anche potuto ricostruire il percorso effettuato dall’autore del tentato furto, sia nel raggiungere il negozio sia nello scappare. Avendolo già denunciato più volte lo hanno perfettamente riconosciuto.