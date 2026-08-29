C’era anche don Nicola assieme ai giovani dell’oratorio, il sindaco Tomaso Locci, il vicesindaco Saverio De Roma e un centinaio di cittadini per stringersi alla mamma della ragazza ed esprimere la vicinanza in questo momento di enorme dolore.

Hanno camminato e si sono radunati in quel punto esatto dove è stata ritrovata la ragazza oramai priva di vita: era una domenica pomeriggio qualsiasi, il caldo soffocante però stato spezzato dalla disgrazia che ha colpito la giovane, la sua amata famiglia, le sue amiche e tutti coloro che, sconvolti, hanno appreso della vita spezzata in un attimo.

Tantissime le mamme presenti, perché Denise è diventata la figlia di tutti, la sorella, la nipote, l’amica. È stato pronunciato il rosario, “Denise sono sicura che dall’alto sono pregava per noi” ha espresso la mamma attraverso i social.

Un momento di forte commozione e solidarietà espressa con la presenza silenziosa di tante persone per mostrare vicinanza e lanciare un appello simbolico verso i giovani, verso le famiglie affinché un dramma simile non si ripeta più.