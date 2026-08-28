Selargius, ragazzino picchiato dal branco: lasciato steso a terra in mezzo alla strada mentre i genitori lo attendevano per cena.

Un altro episodio di violenza “inaccettabile” si è verificato ieri sera, verso le ore 20, nei pressi di via Venezia.

“Un ragazzo è stato aggredito da un gruppo di quattro giovani: prima un pugno, poi il resto del branco lo ha massacrato lasciandolo steso sull’asfalto” racconta un testimone a Casteddu Online.

“Il ragazzo a terra era atteso dai genitori per la cena, ora è ricoverato e subirà un intervento. Io mi chiedo: gli altri ragazzini che lo hanno aggredito erano attesi dalle loro famiglie, nelle loro case tra i loro fratelli e sorelle e genitori?”

Una vicenda che si ripete, tutti contro uno, per futili motivi che mai giustificheranno la violenza.

“Poteva andare molto peggio. Mi auguro che i responsabili siano identificati”.