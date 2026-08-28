Metro bloccata proprio nelle ore più calde della giornata. È quanto segnala un passeggero, Luca Piras, che oggi, venerdì 28 agosto, si è trovato a fare i conti con un’interruzione totale del servizio della metro di Cagliari, motivata da Arst con la dicitura «temperature elevate».

Una situazione che, in una giornata caratterizzata dall’allerta rossa per il caldo e da temperature particolarmente elevate, ha provocato pesanti disagi ai passeggeri.

«Praticamente tutti i treni pare siano senza aria condizionata, il mio compreso – racconta Paris – dove le persone stavano soffocando con vari malori».

Il passeggero parla di una situazione che, a suo dire, non sarebbe isolata e denuncia i problemi che si verificano frequentemente lungo la linea. «Questa è la situazione di grave disagio che si verifica spesso su questa linea».

Il blocco del servizio nelle ore centrali della giornata riaccende così le polemiche sulle condizioni di viaggio a bordo dei convogli, proprio mentre Cagliari è stretta nella morsa del caldo e il Ministero della Salute ha innalzato al livello massimo l’allerta per le temperature.

Resta da chiarire nel dettaglio la dinamica dello stop e quali siano state le motivazioni tecniche che hanno portato alla sospensione del servizio.