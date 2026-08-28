Medio Campidano, sputi e residui organici su schermo, telecamera e tastiera dell’Atm, l’ira di una addetta alle pulizie: “Portate rispetto verso chi lavora”. Non un caso isolato: “Questa è la mancanza di rispetto con cui noi lavoratori dobbiamo fare i conti ogni giorno”.

Uno strumento ormai indispensabile per la vita di tutti i giorni, dove è possibile effettuare tante operazioni compreso il ritiro del contante. E forse è per questo motivo che spesso viene preso di mira dagli incivili, per arreccare più disagi possibili insomma. Maleducazione, inciviltà e mancanza di rispetto anche verso chi lavora e tiene in ordine e puliti gli spazi e gli strumenti pubblici, compreso l’Atm.

Oggi è stato rinvenuto così quello di un centro del Medio Campidano: coperto di saliva e residui organici, che hanno suscitato l’ira di un lavoratore. “Alla persona “civile” che ha pensato bene di ridurlo così: sappi che oltre a essere un gesto di una maleducazione inaudita e disgustosa, c’è una persona — in questo caso io, come addetta alle pulizie — che è dovuta intervenire a ripulire le tue schifezze, esponendosi a rischi igienici assurdi solo perché tu non hai un minimo di decenza” spiega pubblicamente.

“Le telecamere dell’ATM registrano tutto. Spero che la vergogna di questo post ti arrivi, ammesso che tu sappia cosa sia la dignità. Portate rispetto per chi lavora”.