Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 29 agosto.

La pressione tornerà ad aumentare sulla Sardegna, favorendo un rapido miglioramento delle condizioni meteo nel corso della giornata. Al mattino saranno presenti nubi anche compatte, con possibili deboli piogge soprattutto sui settori meridionali e sui rilievi, ma dal pomeriggio sono attese ampie schiarite fino a cieli sereni o poco nuvolosi. I venti saranno deboli dai quadranti nord-occidentali, in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali. I mari saranno generalmente mossi.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari il cielo sarà molto nuvoloso al mattino con deboli piogge, ma la nuvolosità tenderà ad attenuarsi nel corso della giornata fino a cieli sereni in serata.

La temperatura massima sarà di 35°C e la minima di 27°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nord-Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari farà bel tempo, con qualche nube al mattino in rapido dissolvimento e ampie schiarite nel corso della giornata. Non sono previste piogge significative.

La temperatura massima sarà di 35°C e la minima di 25°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord-Nordovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Nordovest.

Il mare sarà mosso.

A Oristano il cielo sarà inizialmente nuvoloso, ma la situazione migliorerà rapidamente nel corso della giornata con ampie schiarite fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Non sono previste piogge significative.

La temperatura massima sarà di 34°C e la minima di 26°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordovest.

Il mare sarà mosso.

A Nuoro il cielo sarà molto nuvoloso al mattino, con possibili deboli piogge sui rilievi, ma sono attesi rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi.

La temperatura massima sarà di 38°C e la minima di 26°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest.

Si prevede allerta meteo per il calore intenso.

È dunque alle porte un sabato inizialmente nuvoloso, soprattutto sui settori meridionali e sui rilievi, ma con un rapido miglioramento nel corso della giornata e ampie schiarite dal pomeriggio. Le temperature rimarranno elevate, con massime fino a 38°C nelle zone interne. Persistono condizioni di caldo intenso soprattutto nell’entroterra.

Curiosità del giorno: sapevate che gli alberi possono contribuire a far abbassare la temperatura dell’aria? Attraverso la traspirazione, le foglie rilasciano nell’atmosfera vapore acqueo e, proprio come quando il sudore raffredda il nostro corpo, questo processo contribuisce a rinfrescare l’ambiente circostante. Ecco perché in una giornata torrida, una passeggiata all’ombra degli alberi può far percepire anche diversi gradi in meno! 🌳☀️

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba