Villa San Pietro, malore mentre guida la moto: operaio di Sarroch trasportato con l’elisoccorso in ospedale. È accaduto questa sera verso le 18,40, un centauro ha avuto un malore mentre era in sella alla sua moto. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori e, successivamente, è stato necessario l’intervento dell’elicottero che ha trasportato l’uomo al Brotzu. Non si tratta di un incidente stradale come emerso nei primi minuti successivi all’interveto dei mezzi di soccorso, nessun altro veicolo è stato coinvolto.