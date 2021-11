Monserrato, svaligiata l’auto di un invalido: “Mi hanno rubato occhiali Police e Rayban, danni per 800 euro”

L’elenco è breve ma “pesante”: un paio di occhiali da sole Rayban, un paio di occhiali da vista dal valore di 550 euro Police con montatura dorata praticamente nuovi, appena comprati, due forbici professionali da elettricista e un giubbotto da lavoro azzurro, non di valore ma facilmente riconoscibile. Tutti oggetti stipati dentro la Ford Fiesta di Corrado Corrias, 58 anni, ex elettricista, invalido civile. La macchina era parcheggiata in via Attilio Mereu, in una zona dove le auto prese di mira dai ladri sono state, anche nel passato, numerose. Stando alla sua denuncia, “ho anche avvisato i carabinieri”, il furto con scasso è avvenuto “la notte tra sabato e domenica. Ho sentito abbaiare il cane ma non mi sono preoccupato”. Invece, di mattina, l’amara sorpresa.

“Hanno forzato la portiera del passeggero, l’unica priva di serratura. L’auto non ha l’antifurto. Gli occhiali erano nuovi, un paio aveva le lenti da pochi giorni, le avevo acquistate da poco. Purtroppo, qui in zona sono eventi che capitano di frequente, in passati avevano squarciato cinque volte tutte le gomme. I danni sfiorano gli ottocento euro, se qualcuno avesse visto qualcosa mi contatti, anche subito, alla mia email personale: corriascorrado@libero.it.