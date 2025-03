Accompagnato dal Comandante di Compagnia il Magg. Cerri e dal Vice Comandante della Stazione di Monserrato, il Maresciallo Capo Ghio, è stato ricevuto dai rappresentanti delle istituzioni locali: “Per Monserrato l’Arma dei Carabinieri ha sempre rappresentato un punto di riferimento e di ascolto per tutti e, in alcune occasioni, si è sostituita pure al Comune stesso” ha espresso il sindaco Tomaso Locci.

“Questa visita molto piacevole del Gen. Grasso è servita a rafforzare la collaborazione e a far capire che il Comune, e le Istituzioni in genere, nello specifico l’ Arma dei Carabinieri, siamo dalla parte dei cittadini e delle persone più deboli e indifese.

Sicuramente l’incontro rafforzerà la nostra collaborazione, rendendola sempre più stretta”.

Il Generale Grasso porta con sé un bagaglio di esperienze maturate in ruoli di grande responsabilità: già Capo di Stato Maggiore della Legione Carabinieri Lombardia a Milano, Capo della seconda divisione del secondo reparto della DIA a Roma, e precedentemente Comandante Provinciale dei Carabinieri di Siracusa e di Rimini.