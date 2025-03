L’Amministrazione comunale prosegue per il miglioramento del decoro cittadino con la sistemazione del verde e delle piazze. Tra gli interventi programmati di recente, il restyling di piazza Mazzini, situata all’ingresso del paese per chi arriva dalla strada provinciale 5 (strada per Furtei). Sin dall’inizio, il progetto ha previsto un incremento del verde, trasformando uno spazio che fino ad oggi ne era privo in una piazza con il prato e l’armonizzazione degli spazi che la renderà più accogliente e decorosa. Durante la pianificazione, alcuni cittadini hanno invitato a prestare particolare attenzione e a tutelare i cipressi esistenti. Spiega il sindaco Alberto Urpi: “Abbiamo accolto questa segnalazione, integrando il progetto per garantire un intervento che coniughi il miglioramento della piazza, in termini di verde e sostenibilità, con il rispetto delle piante già presenti.

Per questo i cipressi sani saranno salvaguardati andando a armonizzare il nuovo assetto della piazza e con la normativa sui passaggi pedonali. Un progetto che vedrà l’introduzione di prato verde e nuove aree piantumate. Un intervento che non solo valorizza il centro abitato, con un lavoro su una piazza e un ingresso cittadino che necessitavano di manutenzione e di una nuova veste, ma che conferma anche la nostra attenzione alla sostenibilità e alla qualità degli spazi urbani. Stiamo facendo tantissimi lavori pubblici per fa crescere Sanluri e renderla sempre più centrale nel territorio, con una visione di sviluppo che mette al centro il decoro, la vivibilità e il rispetto dell’ambiente”.