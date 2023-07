Monserrato, l’estate si accende e parte con il botto

L’estate si accende e parte con il botto: piazze e strade accoglieranno cantanti, disc jockey e comici per la tradizionale manifestazione “Estate Monserratina” che animerà le calde serate di luglio, agosto e settembre. Spazio anche alla musica lirica e alla cultura, tra gli ospiti più attesi ci sarà Cortés che porterà in scena, accompagnato da una band live e da un corpo di ballo, i più grandi successi di Michael Jackson. Il sindaco Tomaso Locci: “L’augurio è che i cittadini non solo di Monserrato possano divertirsi passando delle belle giornate in compagnia, stiamo cercando di recuperare il senso di appartenenza della nostra città ma soprattutto di amicizia e di fratellanza tutti insieme”. Prende il via la programmazione degli eventi estivi in città, anche quest’anno suddivisa in tre cartelloni mensili. Si aprono le piazze, si parte, infatti, dai Giardinetti di via del Redentore, a piazza Gennargentu e via Porto Botte. La programmazione è caratterizzata da una grande varietà che la rendono ancora più corposa e appetibile a tutti: ritorna la grande lirica con la ripresa delle attività dell’Associazione Culturale G.Verdi, alla Casa della Cultura e presso lo Spazio Polivalente della chiesa del SS Redentore, una importante rassegna teatrale curata da Figli d’arte Medas, tutti i mercoledì alla Casa della Cultura, l’appuntamento con Giardini aperti a cura di Abaco Teatro.

Quest’anno il primo evento in piazza sarà in uno spazio poco utilizzato negli anni precedenti, i Giardini di via Porto Botte/via Caracalla che accoglierà la grande folla attirata dal dj Sandro Murru.

Non mancherà la Sagra della Pecora con i balli sardi ai Giardinetti, eventi per bambini e famiglie, manifestazioni sportive e il festival del Folklore Festa Nodia.

La programmazione comprende anche seminari e conferenze di stampo sociale presso la Sala Polifunzionale del Comune di Monserrato, promosse dagli Assessorati alle Politiche sociali e giovanili.

La gestione degli eventi è affidata alla Proloco che si avvale della collaborazione dell’Associazione Folklorica aps Monserrato alle quali è affidato il compito di coordinare gli spettacoli, le attività commerciali locali e di promuovere il territorio, anche attraverso attività di tipo culturale e turistico.

L’assessorato alla Cultura e spettacolo, oltre che delle associazioni gestori, si avvale anche della preziosa collaborazione della Monserratoteca e della Scuola Civica di Musica locale. Protagonisti della programmazione, quindi, Associazioni Culturali, Sportive e Folkloristiche di Monserrato e non, per valorizzare e supportare il territorio locale

L’Assessora Emanuela Stara: “Sono estremamente orgogliosa di questa programmazione, un cartellone vario e che abbraccia i gusti di tutti, cartellone che vede diverse novità, come la presenza della Proloco e dell’Associazione Folklorica di Monserrato che hanno dimostrato la volontà di collaborare per l’organizzazione degli eventi.

Ma ciò che ritengo più importante è la presenza di realtà locali e non, che siano culturali, di spettacolo, sportive, universitarie nell’intento di creare una rete locale che coinvolga tutti i settori della città, per promuoverne e far emergere le sue caratteristiche peculiari.

Anche quest’anno la programmazione estiva si propone con cartelloni mensili e ad agosto e settembre, continuerà anche con le feste religiose di San Lorenzo e la Festa della Madonna, e i festeggiamenti civili che porteranno a Monserrato importanti nomi.”

“Oltre ad avere degli spettacoli di carattere culturale elevato e anche altre manifestazioni di musica lirica sarà presente dj Murru. Si è scelto – spiega Locci – di presentare gli eventi un po’ in tutte le piazze, siamo orgogliosi di questa programmazione. La sicurezza sarà garantita anche grazie alla polizia locale, le associazioni di protezione civile come Vab e Maestrale, e altri volontari. Ogni mese ci saranno novità anche con due o tre importanti spettacoli”. Tra gli ospiti anche Marco Carta e La Pola. La Presidente della Proloco Loredana Demontis: “Continua la collaborazione tra la Proloco e l’Amministrazione comunale per l’organizzazione degli eventi estivi e non solo.

Un cartellone con tante attività, manifestazioni, feste in piazza, tra queste per la prima volta a Monserrato, l’esposizione delle opere, tutti quadri che sono sopravvissuti alla strage di Rigopiano, un evento triste che portiamo nel cuore.

Insieme all’associazione ” Io povero” porteremo avanti diverse iniziative, con lo slogan “ PER NON DIMENTICARE RIGOPIANO”.