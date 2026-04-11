Si è spento improvvisamente a soli 43 anni Dario Atzeni, papà e meccanico stimato è conosciuta in tutta Monserrato e non solo.

Professionalità e dedizione hanno sempre contraddistinto Dario, che in queste ore viene ricordato da tantissimi amici costretti a convivere con il dolore della sua perdita arrivata come un fulmine a ciel sereno.

Un addio improvviso che lascia sgomenti i familiari e tutte persone legate a Dario, uomo stimato sia umanamente che professionalmente, tradito da un destino crudele.