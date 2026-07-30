Cagliari, storico via libera al nuovo stadio rossoblù: il consiglio comunale approva la concessione, ora è fatta.Con 20 voti favorevoli e un astenuto, dopo mesi di polemiche, il Comune scioglie le riserve: oltre a tantissimi soldi pubblici, il Cagliari di Giulini e degli americani potrà gestire per 50 anni il nuovo impianto dedicato a Gigi Riva che sorgerà sulle ceneri del vecchio Sant’Elia. Un iter durato dieci anni, un sì definitivo: pra ci sarà da capire chi costruirà lo stadio e serviranno i soldi dei privati e del nuovo fondo americano che si appresta ad acquisire la netta maggioranza della società rossoblù. Uno stadio da 30mila posti, con i tifosi del cagliari in festa e il sogno della città di potere ospitare gli Europei nel 2032.