Cagliari, Giulini critica i tifosi rossoblù per i fischi e annuncia: “Non credo che ci sarò tra tre anni con il nuovo stadio”.Dopo la vittoria scaccia crisi con la Cremonese parla il presidente del Cagliari, che definisce ingenerosi i fischi della Domus alla squadra dopo il primo tempo. “Dobbiamo stare uniti come ci ha insegnato Ranieri, io non so quanto resterò. non credo ci sarò ancora all’inaugurazione dello stadio”: A un passo dunque la cessione del Cagliari agli americani. A Giulini i fischi non sono andati giù, i tifosi del cagliari vengono bacchettati se si mostrano contrariati dopo due punti in otto partite. Ma ora è arrivato il successo che anticipa la salvezza e allora Giulini può fare i conti: “Siamo felici di avere vinto, è stata una gara molto complicata. Negli anni scorsi anche Ranieri ci ha insegnato quanto è importante avere il pubblico che ti soffia dietro. Stiamo dimostrando quest’anno al calcio italiano di potere fare qualcosa di diverso, con i tanti giovani che abbiamo. Tutti ricorderanno in futuro che Palestra ha iniziato a giocare con noi. Non so se retserò fino a tre anni, non credo ci sarò quando ci sarà l’inaugurazione del nuovo stadio. E’ un momento complicato, non buttiamo via quello che abbiamo fatto”, le parole del presidente del Cagliari Tommaso Giulini.