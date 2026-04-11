Il perdono è molto meglio della vendetta, fa bene a chi lo riceve ma anche a chi lo fa. Parola di Sandro Mascia, noto barista-ristoratore della Marina, che racconta la storia di cui è stato suo malgrado protagonista.

“Giorni fa mi portarono via una borsa dal bar . Non c’era niente. Solo medicine e chiavi che ho dovuto rifare. Faccio la denuncia tramite uno screenshot dalla telecamera. Oggi andando a fare la spesa l’ho visto e fermato. Invece di picchiarlo mi ha commosso”, racconta Sandro. “Uscito dal carcere; senza lavoro, senza soldi, e sta dormendo in strada. Si è messo a piangere e si è inginocchiato chiedendo perdono stile John Belushi nel film Blues Brothers. E niente l’ho perdonato. Anzi gli ho offerto da mangiare perché frugava nella spazzatura. Meglio il perdono che la vendetta. Potrebbe capitare anche a noi di essere disperati. Buona domenica a tutti”, conclude il barista dal cuore d’oro, ricevendo decine di commenti di apprezzamento sotto il suo post.