Baunei, turisti in ciabatte per risalire da Ispuligedenìe: colti da malore, sono stati soccorsi dagli alpini e da Areus.

Pomeriggio di fuoco e fatica per due giovani turisti che “hanno accusato un malore durante il rientro, verosimilmente favorito dalla stanchezza e dall’esaurimento della scorta d’acqua”. A spiegare quanto accaduto è l’ex sindaco Salvatore Corrias: “Indossavano semplici ciabatte in plastica e non disponevano di calzature da escursionismo.

Si è così reso necessario l’intervento dell’elicottero di AREUS e del Soccorso Alpino e Speleologico.

L’intervento di oggi richiama, ancora una volta, l’importanza della prevenzione e della responsabilità individuale nella frequentazione dei territori montani e costieri più selvaggi.

L’intervento di oggi ci ricorda, ancora una volta, quanto sia importante affrontare con consapevolezza i percorsi escursionistici del Supramonte, caratterizzati da lunghe percorrenze, forti dislivelli, tratti esposti a condizioni ambientali che possono risultare particolarmente impegnative, soprattutto nei mesi estivi.

Rivolgiamo un appello alla prudenza, dunque, alla prudenza e al rispetto delle ordinanze comunali sull’uso del territorio.

Informatevi, prima di intraprendere un’escursione, e pianificatela a dovere, con il giusto equipaggiamento.

Una corretta pianificazione consentirà di ridurre i rischi per la vostra sicurezza e di evitare il ricorso a interventi di emergenza che impegnano mezzi e personale altamente specializzato, come l’elisoccorso e le squadre del CNSAS, risorse fondamentali per affrontare situazioni realmente imprevedibili”.