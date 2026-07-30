In queste ore stanno facendo il giro del web le immagini choc dei migranti provenienti dal Marocco sbarcati nella città spagnola di Ceuta. Il presidente Vivas ha chiesto l’intervento diretto da parte del governo nazionale chiudendo le frontiere per far fronte ad una situazione ormai insostenibile anche per gli migranti, che rischiano la loro stessa vita per arrivare in Spagna.

Sulla delicata questione è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano, ancora una volta, che l’immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei”, scrive la premier in un lungo post social.

“Mi sono confrontata con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. L’Italia non resterà a guardare. Stiamo convocando gli organismi preposti, e all’esito di queste riunioni siamo pronti a intervenire anche con strumenti straordinari per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini, come la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna”.

“Sull’immigrazione clandestina”, conclude, “non arretreremo di un millimetro: difendere i confini, fermare i trafficanti di esseri umani e garantire rimpatri efficaci continuerà a essere la linea di questo Governo”.