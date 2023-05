Monserrato, giù la tari per gli esercizi commerciali e i nuovi residenti

Passa in consiglio la tanto attesa tari che, a differenza di altri comuni, non ha subito aumenti spropositati bensì anche una diminuzione per determinate categorie. Una lotta continua quella delle amministrazioni comunali che devono fare i conti con il caro bollette e gli aumenti che giungono pressoché a 360°. I fondi di bilancio sono sempre gli stessi se non, addirittura, inferiori e si “festeggia” se si riesce a mantenere le quote stabili. È ciò che è accaduto a Monserrato dove il sindaco Tomaso Locci e la squadra hanno compensato gli sgravi con un piccolo aumento ai nuclei familiari di due componenti e più ma sono venuti incontro soprattutto ai commercianti, in grave difficoltà economiche soprattutto in questi ultimi mesi.