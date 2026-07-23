Tragedia questa mattina all’Ospedale Pugliese di Catanzaro, dove un bimbo di 18 mesi è morto mentre altri 4 sono stati ricoverati. Attualmente, 3 sono stati già dimessi.

I piccoli frequentano tutti lo stesso asilo a Tropea, in provincia di Vibo Valentia. I malesseri riscontrati si ipotizza possano essere riconducibili allo stesso batterio contratto da tutti e 5.

Le indagini sulla vicenda sono affidate alla Procura di Vibo Valentia che ha aperto un’indagine a riguardo. Nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia sul corpicino del corpicino del piccolo, al fine di chiarire le cause del decesso.