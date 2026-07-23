Sinnai prega per Michela Rubiu, la 47enne che lotta al Brotzu nel reparto di rianimazione: raggiunta da un colpo di arma da fuoco alla testa, è gravissima. In segno di rispetto sono stati rinviati tutti gli eventi estivi in programma per questo fine settimana.

È una comunità sotto shock quella di Sinnai, che ben conosce Michela: gestisce una attività commerciale a Solanas assieme al marito Alessandro Pintus, 39, che avrebbe confessato il reato. Una lite e il colpo sparato contro la donna, per poi dirigersi a Margine Rosso dove ha puntato l’arma contro il fratello Andrea, 42anni, colpito al torace e deceduto poco dopo.

L’uomo, dopo essersi recato in caserma, è stato condotto in carcere.

Ora si prega per Michela, affinché possa riprendersi e “a seguito dei gravissimi fatti verificatisi oggi tra Solanas e Quartu Sant’Elena, in segno di rispetto verso le famiglie coinvolte e all’intera comunità, l’Amministrazione comunale di Sinnai ha disposto il rinvio a data da destinarsi degli eventi programmati nella frazione costiera”.