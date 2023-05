Sinnai in lotta per la sanità pubblica: raccolte oltre 500 firme

“Il fatto di rivolgersi, in seconda istanza, ai consiglieri di opposizione da parte dei promotori della raccolta di firme è di per se stesso un riconoscimento del ruolo di rappresentanza di consiglieri eletti” spiega il movimento politico Sinnai Libera.

“L’istanza sulla sanità pubblica, corroborata da molte sottoscrizioni di concittadini, è un vero e proprio grido di allarme, abbiamo anche deciso di approvarla nella sua interezza, senza apportare modifiche. Proprio per dare forza e significato alle richieste che vi sono contenute. Per dare un messaggio chiaro di volontà di inversione di un processo che sta demolendo, mattone per mattone, quanto nel tempo costruito per assicurare il diritto alla salute. Ritireremo pertanto un emendamento che avevamo proposto noi stessi in sede di presentazione della mozione in Consiglio. Il rinvio della deliberazione del Consiglio Comunale di adesione alla mozione del comitato promotore ce ne darà presto l’occasione nella prossima riunione”. La consegna delle firme è avvenuta due giorni fa innanzi a un folto numero di partecipanti, molti dei quali hanno preso la parola dopo la presentazione di Aldo Palmas, il promotore dell’iniziativa.