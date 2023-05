“Oltre la rete: tutti giù per terra”, i bambini delle elementari di Quartucciu giocano a volleyball

Ai giovani è stata fatta conoscere e praticare la disciplina del Sitting Volley e come sia possibile, grazie a essa, integrare e includere disabili e normodotati ponendoli sullo stesso piano. Il 22 maggio la manifestazione conclusiva, che si terrà al Palabeatrice di Quartucciu.

“Grazie alla sensibilità mostrata dall’Assessorato allo Sport del Comune di Quartucciu con cui abbiamo collaborato per la realizzazione del progetto di inclusione “Oltre la rete: tutti giù per terra!”, è stato possibile coinvolgere tutti i giovani in una serie di appuntamenti in cui hanno conosciuto, praticandola, la disciplina del sitting volley e come essa possa essere valido strumento di integrazione e di inclusione. Il torneo conclusivo vedrà il coinvolgimento di tutti i giovani che hanno preso parte al progetto” comunica CVB Sitting Volley.