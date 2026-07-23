Una città più moderna, inclusiva e con imprese che crescono e fanno crescere il territorio: ammontano a 17 milioni di euro le risorse regionali destinate al comune di Cagliari per rafforzare la strategia digitale e inclusiva della città. Di questi, 13 milioni finanzieranno interventi per la smart city, il sostegno alle nuove imprese e al trasferimento tecnologico, la digitalizzazione dei servizi e delle pratiche dell’edilizia privata, la realizzazione della città digitale e il potenziamento delle competenze digitali, con particolare attenzione alle opportunità occupazionali per i giovani e allo sviluppo delle attività economiche.

Tra i progetti figura Cagliari Dlab – Casa delle tecnologie emergenti, con sedi al Bastione Saint Remy e nell’ex Vetreria di Pirri, realizzato attraverso un partenariato che coinvolge il Comune, l’Università di Cagliari, centri di ricerca e imprese.

Quasi 4 milioni di euro saranno invece destinati alla riqualificazione dell’ex scuola di via Abruzzi, che sarà trasformata in un centro diurno per anziani e in un centro salute di quartiere, il secondo della città dopo quello inaugurato recentemente a Sant’Elia. L’edificio sarà interessato da interventi di ristrutturazione, adeguamento degli impianti e valorizzazione delle aree esterne, che saranno accessibili. Sono previsti ambulatori specialistici e spazi polifunzionali per attività assistenziali, didattiche, creative e aggregative.

Gli interventi proseguiranno inoltre nel quartiere di Is Mirrionis, nell’ambito del percorso di rigenerazione urbana avviato con l’apertura della Casa di quartiere di via Nebida. Nel programma sono comprese opere sugli spazi aperti e nelle aree vicine al mercato di via Quirra.